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Spor Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçı için Bakü'ye gitti
Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçı için Bakü'ye gitti

Yeniakit Publisher
2020-09-16 11:43:54 -
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçı için Bakü'ye gitti

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile deplasmanda oynayacağı maç için Bakü'ye gitti.

İstanbul Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılılar, Türk Hava Yollarına ait özel bir uçuşla Bakü'ye hareket etti.

Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yarın yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.


- Kadro


Galatasaray'da 20 kişilik kadroda yeni transferlerden Oghenekaro Etebo'nun yanı sıra Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol ile UEFA'ya bildirilen listede olmayan Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Valentine Ozornwafor yer almadı.

Galatasaray'ın Neftçi maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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