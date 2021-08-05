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Spor Galatasaray tur şansını erteledi
Spor

Galatasaray tur şansını erteledi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone'la 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 23:09:00 -
Galatasaray tur şansını erteledi

Galatasaray ile St. Johnstone, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.

İlk yarıda baskılı bir oyun sergileyen ve birçok gol pozisyonuna giren Galatasaray, aradığı golü bulamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Maçın 55. dakikasında ceza sahasında rakibini düşüren Muslera, direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. St. Johnstone'da 56. dakikada Kerr, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi. Golün ardında çabuk toparlanan Galatasaray'da Boey 60. dakikada eşitliği yakaladı: 1-1. Başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

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