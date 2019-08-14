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Galatasaray transferi KAP'abildirdi!

Son şampiyon Galatasaray, Steven Nzonzi'nin geçici transferi için Roma ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:17
Galatasaray transferi KAP'abildirdi!

Galatasaray, Fransız oyuncu Steven Nzonzi'nin geçici transferi için Roma ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray'ın KAP açıklaması şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Fransa'nın Dünya Şampiyonu kadrosunda yer aldı

Geçen sezon başında Sevilla'dan Roma'ya 26.6 milyon Euro karşılığı transfer olan 31 yaşındaki Nzonzi, İspanya'da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi. Fransa'nın Dünya Şampiyonu kadrosunda yer alan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 39 müsabakada 1 gol 2 asistlik performans sergilemiş ve toplamda 3275 dakika sahada kalmıştı.

Galatasaray'a maaliyeti

Basında çıkan haberlere göre Galatasaray tecrübeli oyuncu için kiralama bedeli vermeyecekken, 1+1 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Oyuncunun satın alma opsiyonu da 16 milyon Euro olacak. Fransız futbolcu, Galatasaray'dan bu sezon için 3 milyon Euro garanti ücret alacak.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:17
  1. Nzonzi
  2. Roma
  3. Galatasaray

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