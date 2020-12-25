Galatasaray, Trabzonspor'a konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Medical Park'ta oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligde geride kalan 14 haftada 1 haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ligde 26 puan toplayan Fatih Terim'in öğrencileri, birer maçı fazla olan lider Aytemiz Alanyaspor'un 1 puan ile gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde 2. sırada bulunuyor.

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen bordo-mavili takım ise ligde beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Haftaya 20 puanla giren Karadeniz temsilcisi, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'un averajla gerisinde 9. sırada yer aldı.





- Terim kulübede bulunamayacak





Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımının başında maça çıkamayacak.

Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 maç ceza verdi.

Trabzonspor müsabakasında da takımını yönetemeyecek tecrübeli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yönetim yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de olacak.





- Falcao dönüyor





Sarı-kırmızılı ekipte uzun süreli yaşadığı sakatlıklarla tartışılan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Trabzonspor müsabakasında forma giyebilecek.

Ligin 8. haftasındaki Demir Grup Sivasspor ile yapılacak maç öncesi antrenmanda sakatlanan Falcao, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. Bu sezon 1'i cezası, 7'si de sakatlığı nedeniyle toplamda 8 resmi maçı kaçıran 34 yaşındaki futbolcu, hafta içinde takımla çalışmalara başladı.

Falcao'nun Trabzon'a gidecek kafilede yer alması ancak maç eksiği nedeniyle müsabakaya yedeklerde başlaması bekleniyor.





- Marcao cezasını doldurdu





Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezasını dolduran Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Trabzonspor müsabakasında görev alabilecek.

Ligin 13. haftasında yapılan Fatih Karagümrük müsabakasında sonra kırmızı kart gören, PFDK'in 1 maç ceza verdiği Marcao, cezasını 14. haftadaki Göztepe müsabakasında çekti. Marcao, Trabzonspor mücadelesinde forma giyebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıkan ve izolasyon sürecini tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da kadroda bulunabilecek.





- Galatasaray'da dört eksik





Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan ve bir süredir takımdan ayrı çalışan Ryan Babel'in yanı sıra koronavirüsle ilgili izolasyon, tedavi ve takip süreci devam eden iki futbolcu da kadroda yer almayacak.

Tedavisine devam edilen Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo da görev yapamayacak.





- Beş futbolcu ceza sınırında





Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Christian Luyindama, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.





- Son 9 resmi maçta 7 galibiyet





Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakanın 7'sini kazandı.

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a yenilmesinin ardından çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu kulvardaki son 9 karşılaşmada 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 1 maçtan da galibiyetle ayrıldı.





- Ligin en az gol yiyen 2. takımı





Galatasaray, bu sezon savunmadaki performansıyla dikkati çekiyor.

Kaleci Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından geçen sezon kalesini gole kapatmakta zorlanan sarı-kırmızılı takım, bu sezon bu anlamda sorun yaşamıyor.

Ligde geride kalan 14 haftada 13 maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalarda kalesinde yalnızda 10 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, bu alanda 9 gol yiyen lider Aytemiz Alanyaspor'un ardından 2. sırada yer aldı.

Bu sezon ligdeki 13 maçın 5'inde kalesini gol kapatan sarı-kırmızılılar, 7 müsabakada 1, 1 müsabakada ise 2 gol yedi.