Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 21. hafta

Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçlarında Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Trabzonspor-Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray ise Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Süper Lig 21. Hafta karşılaşmasında derbi maçı söz konusu. Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçında son dakika gelişmeleri

Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Ankaragücü nefes kesen mücadelede sahadan yüzü gülen takım Trabzonspor oldu. Trabzonspor, Ankaragücü'nü Rodallega'nın 6. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Ankaragücü'nü ağırladı. 6. dakikada Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan getirdiği topu ceza sahasındaki Rodallega'ya iletti. Kolombiyalı futbolcu, çalımlarla önünü boşalttı ve topu ağlara yolladı. İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanındaydı. Sarı-kırmızılılar açısından çok zor geçen mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu.

Galatasaray- Trabzonspor ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'de 21. haftanın maç programı belli oldu. Galatasaray- Trabzonspor maçı 10 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Arena’da oynanacak.

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 5 Ağustos 1978'de İstanbul'daki özel maç ile 1 Ekim 1995'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-'lik skorla yendi. 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçında filelere giden toplam 8 gol, taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.