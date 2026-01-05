Galatasaray-Trabzonspor canlı anlatım

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Gaziantep'te Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray-Trabzonspor maçı 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi.

Trabzonspor: Onana, Batagov, Serdar, Ozan, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

MAÇTAN NOTLAR

1.dakikada İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı.

5.dakikada Savunma arkasına sarkan Augusto, ceza sahasının sağından içeri girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Augusto, ceza sahasının sağından yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. Ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

10.dakikada Ceza sahasının sağında topla bululan Olaigbe'nin vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi.

16. dakikada Sağ kanatta topla buluşan Zubkov, Eren'i geçerek ceza sahasına girdi. Ceza sahasının sağından kaleyi düşünen Zubkov'un vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Yeni formatta ilk heyecan

Turkcell Süper Kupa, bu sezon yenilenen yapısıyla ilk kez dört takımın katılımıyla oynanacak ve organizasyon yarı final eşleşmeleriyle başlayacak. Yeni düzende Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti karşı karşıya gelirken, Türkiye Kupası’nı kazanan ekip ise lig ikincisiyle finale çıkma mücadelesi verecek. Geçtiğimiz sezon hem ligde hem de kupada ipi göğüsleyen Galatasaray, yarı finalde kupa finalinde yer alan Trabzonspor ile eşleşti. Bu tabloyla birlikte Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile ligi üçüncü bitiren Samsunspor, diğer yarı final mücadelesinde birbirlerine rakip oldu.