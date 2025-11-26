  • İSTANBUL
Spor Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan hakem açıklaması
Spor

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan hakem açıklaması

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan hakem açıklaması

Union Saint-Gilloise'ye kaybeden UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, evinde Union Saint-Gilloise takımına 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Okan Buruk, değerlendirmelerde bulundu.

HAKEM KARARLARI

"Her şeyi hakeme bağlamamak lazım. Biz de yanlışlarımızı görmeliyiz. Çok eksiğe de bağlamamalıyız. Maç içinde hatalar yaptık. Mücadele ettik. Ismael Jakobs'un sakatlığı... Çözümler aradık ama bireysel olarak hücum anlamında iyi işler yapmak zorlandık. Rakip de iyi savunma yaptı. Pozisyonlarımız vardı."

"Hakemin ikinci sarı karttan vermediği kırmızı kart vardı. İspanya'da hakemlerle ilgili büyük bir konu var! Bunu gördük açıkçası.. Hakemin tavırları... Hücum yaparken birçok kez oyunu durdurdu. Bir tanesinde bana sarı kart gösterdi. Ben de kulübeye gidip oturmuştum."

 

JAKOBS'UN DURUMU

"Ismael Jakobs'un ağrıları vardı. Öyle başladı ama alt adelesinde ağrı oldu. Daha kötü olabilir diye kendi çıkmak istedi. Kontrollerini yapacağız. Şanssız bir dönem geçiyoruz ama futbolda bu da oluyor."

EREN ELMALI'NIN CEZASI

"Eren Elmalı'nın cezası... Çok üzücü. Türk futbolu için de üzücü. 4 sene 8 ay önce oynadığı varsayılan bir bahis... Böyle bir dönemde çok üzücü. Kısıtlı oyuncularla gidiyoruz, sol bekte de sıkıntı yaşıyoruz. Zamanlaması çok kötü. Avrupa'da oynayan bir Türk takımı için..."

"Saygı duyuyorum ama bir çok oyuncunun çok eskiden yaptığı hata... Bir çoğu da bu suçun cezasını şimdi çekiyor. Saygı duyuyorum ama zamanlaması çok kötü oldu."

"Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım için büyük fatura oldu."

