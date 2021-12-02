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Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e kötü haber
Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e kötü haber

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 5 maç men cezasını onadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 20:24:00 -
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe derbisinden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen cezaya yapılan itirazı görüştü.

Kurul, Fatih Terim'e çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında hakeme yönelik hareketi sebebiyle 3, tedbire uymama gerekçesiyle 2 olmak üzere verilen toplam 5 maç men cezasını onadı. Ayrıca deneyimli teknik adamın aldığı 29 bin 500 lira para cezasına yapılan itiraz da reddedildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 30 bin lira para cezası onandı. TFF Tahkim Kurulu, sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in aldığı 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ile 125 bin lira para cezasını ise kaldırdı.

Kurul, derbide yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe verilen toplam 321 bin lira para cezası ile Nef Stadı'nın bazı tribünlerinin kapatma cezalarını da onadı.

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