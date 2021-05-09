Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Vazgeçmemek bizim ruhumuzda var

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, maçın genelinde iyi bir mücadele sergilediklerini aktardı.

Maça biraz ürkek başladıklarını ancak çabuk toparlandıklarını anlatan Terim, şunları kaydetti:

"Hem hücum hem de savunmada iyi oynadık. Bugün geçiş hücumlarını da iyi yaptık. Hem defansın arkasına koşan oyuncularımız vardı hem de pas sonrası sette de iyi pozisyonlar bulduk. 1-1'den sonra bitene kadar maçın kontrolünü elimizde bulundurduk. İkinci yarıda neredeyse pozisyon vermeyen ve rakip kalede çok önemli pozisyonlar bulan bir Galatasaray vardı. Sonuç itibarıyla oyuncularımı kutluyorum. Bir bütün halinde oynamamız bugün sonucu getirdi. Seyredilmesi zevkli bir oyun oldu. Daha da olabilirdi. Lig lideri Beşiktaş'ı yenmek önemli bir şey. Farkı 3 puana indirdik, ikili averajı eşitledik. Sonuç itibarıyla hem biz kazanacağız hem rakiplerimiz kaybedecek... Ancak şu güzel bir şey ki son iki haftaya üç takım da büyük umutlarla giriyor. Tabii daha çok avantajı, daha az avantajı olan var. Biz vazgeçmeyeceğimizi çok önceden söylemiştik, vazgeçmiyoruz bakalım sonuç nerede bitecek."

Fatih Terim, şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceklerini dile getirerek, "Şampiyonluğa muhakkak ki umutla bakıyorum. Bizim kazanmamız çok önemli ancak rakiplerimizin de kaybetmesi lazım. Şöyle baktığım zaman hiçbir maçın kolay olmadığını görüyorum. Küme düşmeler var, ilk 5 içerisinde olmak isteyenler var. Kimse için maçlar kolay geçmeyecek. Biz hiç ümidini kaybetmeden ve vazgeçmeden, Galatasaray gibi oynamaya devam edeceğiz. Tabii ki her şey olabilir. Biz nasıl kaybettiysek, rakiplerimiz de kaybedecek." diye konuştu.

"Vazgeçmemek bizim ruhumuzda var"

Fatih Terim, Süper Lig'de az maç kalmasının şampiyonluk heyecanını daha da artırdığını anlatarak, "(Biz bitti demeden bitmez) lafını şimdiye kadar her kullandığımızda karşılığını vermiştik. Onu öyle bir anda kullanmalıyız ki karşılığını doğru olarak verebilmeliyiz. O her dakika söylenebilecek bir şey değil. Ancak vazgeçmemek bizim ruhumuzda var. Şimdilik vazgeçmeyeceğimizi söylemekle yetinelim." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, son iki maçlarına da kazanmak için çıkacaklarını vurgulayarak, "Bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah sonu hepimiz için iyi olur. Şöyle baktığımda bugün tercih ettiğimiz oyuncular, sonradan giren oyuncularımız yani bütün oyuncularımız tam bir profesyonel yaklaşımla, müthiş bir mücadeleyle, söylenenleri harfiyen uygulayan bir performans sergiledi. Buna bir de yüreklerini ortaya koydukları zaman Galatasaray ortaya çıkıyor. Seyredenler de büyük zevk alıyor. Ben de bundan çok hoşlanıyorum. İnşallah son iki maçı da böyle bitireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Terim, Galatasaray Kulübünün seçim gündemi ve sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili soru üzerine, "Böyle iki konuda muhakkak ki fikrim var ama ben mümkün mertebe bunlardan uzak maça hazırlanmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımı da ona göre hazırlamaya çalışıyorum. Eğer uygun görürseniz, derbiyi kazanmış bir Galatasaray'ın önüne bunları geçirmeyelim. Çocukların ve bizim hakkımızı yemiş oluruz. Bence bugünkü maçı konuşmak bunlardan daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.