Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Şampiyona yakışan bir oyun oynayamadık

Galatasaray, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Teknik direktör Fatih Terim yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

''Maalesef şampiyona yakışan bir oyun oynayamadık''

İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim, “Karşılaşmanın ilk yarısında tamamen baskılı bir oyun sergiledik. Gole kadar olan bölümde, hatta Seri’nin atılmasına kadar muhteşem bir oyun ortaya koyduk. Çok da iyi oynadık. İlk yarı oyunun kontrolü tamamen bizdeydi, oyunu bu kadar forse etmiş, hep istemiş bir hayli de yıpranmış bir takım için karşılaşmanın son 15 dakikasında 10 kişi kalmak büyük bir handikap açıkçası. Son iki senenin şampiyonu lige böyle başlamamalıydı ama futbol böyle bir şey. Ne Marcao’nun ne de Seri’nin gördükleri kartlar profesyonelliklerine yakışmadı. Hakemler iki pozisyonda da haklıydı. Bugünkü hakemin gidip VAR’a bakması ve atması da doğru. İki haftanın hakemi de çok güzel maçlar yönettiler. Anca bu hafta çıkabildiğim için şimdi söylüyorum bunu. Biz kendimize bakacağız, son saniyelerde auta giden top Donk’a çarptı ve rakibin önünde kaldı. Demek ki oluyor böyle şeyler. İkinci yarının başında Seri atılana kadar oynadığımız oyun bizim daha da geliştirerek oynamamız gereken bir oyun. Maalesef şampiyona yakışan bir oyun oynayamadık ama bundan sonra hem oyun olarak hem de netice olarak keyif vermeye başlarız umarım” ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Terim'in Falcao açıklaması...

"Konu hep Falcao ama ben başka şeyler söylemek istiyorum. Başkanımın, yönetimin, bu işle ilgili arkadaşların gerekeni yaptığını görüyorum. Ancak bazen olmuyor. Olmama sebebi en başta UEFA! O kadar kolay değil, canımızı acıtıyorlar. Haklılar, bir şey demiyorum. Kulübün ekonomik durum ne, dengeler ne olacak? Galatasaray'ın geleceğini düşünmek zorunda mıyız, evet! Kulüplerimiz, bankalar önünde sıraya giriyor. Çok dikkatli olmalıyız. Bu iş ekonomik olarak böyle gitmeyecek. Zaten makas açılmış durumda. Galatasaray'ın geleceği çok önemli. Ben böyle diyince, 'Acaba hoca, Falcao'yu istemiyor mu?' diyecekler. Bu sefer de 'Hoca istiyor, alalım.' Falcao'yu herkes istrer, uğraşıyorlar. Ancak Glatasaray'ın ekonomisini de düşünelim. Futbol ekonomisi iyiye gitmiyor. Kaldı bir hafta, inşallah hayırlısı olur. Falcao denildi mi, bir stoper, bir orta saha daha var mı diyorum. Falcao olursa, ilk biz söyleriz. Her gün bir yere gidiyor, bir yere geliyor. Biz de şaşırdık. Hayırlısı neyse o olsun. Puan kayıpları telafi edilir ama Avrupa ile ara açıldı. Başımızdaki UEFA kılıcı, aynı kulvarda, eşit şartlarda oynatmıyor."