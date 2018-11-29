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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Herhangi bir bahane üretmeye gerek yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

29 Kasım 2018 Perşembe 03:12
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Herhangi bir bahane üretmeye gerek yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova mağlubiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Maçla ilgili konuşan Fatih Terim, "İlk yarı iyi bir Galatasaray sahada vardı. İçeri 1-0 girmemiz, maalesef... Çabuk kırılıyoruz. Gol pozisyonuna yakın pozisyonlarımız var. Bunlardan birini gol yapsak her şey değişebilirdi. Sonra gol yedik ve içeri öyle girdik. Üzücü tabi... İkinci golden sonra daha farklı mağlup olabilirdik. Burada herhangi bir klişe söz söleyecek değilim. Lokomotiv'i tebrik ederim." dedi.

''Biz herşeyin farkındayız''

Sarı-kırmızılı camiaya mesaj gönderen Fatih Terim, "Galatasaraylılara ilerisi için bazı şeyler söylemek istiyorum. Bize hem Ocak'ta hem de Temmuz'da müsaade edecekler. Onlar ne demek istediğimi biliyorlar. Biz her şeyin farkındayız, her şeyi görüyoruz. Elimizden geldiği kadar, kulübün gücü yettiği kadar, ki yeter Allah'a şükür, Ocak'ta yetecek... Ne istersek, o yüzdeye yakın bir oyun oynayan takım durumuna geleceğiz." diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi için mücadele edeceklerini beliren Fatih Terim "Böyle skorlara ben de alışık değilim, bu kadar üst üste... Herhangi bir bahane üretmeye gerek yok. Şimdi UEFA Avrupa Ligi sözü söyleme zamanı. İnşallah ona kalırız, o da kolay değil." açıklamasını yaptı.

"Eren Derdiyok'a eleştiriler var, ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Fatih Terim "Sadece Eren Derdiyok değil, birçok oyumumuz kötü oynadı. İyi oynayan da bizim oyuncumuz, kötü oynayan da. Ne yapabiliriz, bakacağız. Galatasaray forması giymenin, Şampiyonlar Ligi'nde bulunmanın önemli olduğunu herkes bilmek zorunda. Bitirici noktada fazla etkimiz yok, onu en kısa zamanda halletmemiz lazım. Baş kaldıran ve futbolun doğrularını yapn bir takım kuracağız, halledeceğiz. Ocak'a kadar asgari zararla girersek çok mulu olurum. Sadece Eren değil, fazla oyuncumuz var bugün öyle." diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 03:12
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Lokomotiv Moskova
  4. Şampiyonlar Ligi

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