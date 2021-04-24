Galatasaray tek golle istediğini aldı
Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerek zirve takibine devam etti.
Antalyaspor ile Galatasaray, Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı.
İlk yarıda birçok gol pozisyonuna giren Galatasaray, aradığı golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.
Antalyaspor'da, Podolski, 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Galatasaray, 77. dakikada Mustafa Muhammed'in kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 69'a çıkardı. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.
Galatasaray gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.