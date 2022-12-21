Galatasaray taraftarının kalbini fethetti! Parayı duyanların ağzı açık kalıyor

Galatasaray'da Erden Timur'un 150 milyon TL'si Mecidiyeköy'deki proje, 150 milyon TL'si de Kemerburgaz'daki proje olmak üzere kulübe 300 milyon TL'lik destek sağladığı açıklandı.

Hedef 10 milyar TL

Galatasaray, Kemerburgaz'daki projeyle beraber toplamda tüm giderler çıktıktan sonra 10 milyar TL'lik bir fona kavuşmayı hedefliyor. Projelerin başındaki isim Nef'in sahibi Erden Timur. Kulüpte transfer çalışmalarını da bizzat yürüten Timur, tüm gayrimenkul projelerinin de denetimini gerçekleştiriyor.

"Galatasaray sevgisi için yapıyorum"

Fanatik'te yer alan habere göre, Dursun Özbek'in, "Tam yetkili" dediği Timur'un, 150 milyon TL'si rezidans projesi, 150 milyon TL'si de Kemerburgaz'daki proje olmak üzere Galatasaray'a 300 milyon TL'lik bir destek sağladığı açıklandı. Özbek'in özel olarak teşekkür ettiği Erden Timur, "Her şeyi Galatasaray sevgisi için yapıyorum" diye konuştu.