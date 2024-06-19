Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği transferde sona yaklaşıldı!

Jose Mourinho teknik direktörlüğündeki Fenerbahçe yıldız isimlerle masaya otururken, son iki sezonun şampiyonu Galatasaray da kadrosunu en az 4-5 yıldız oyuncuyla takviye etmenin planlarını yapıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, Mitchy Batshuayi'yi transfer etmeye çok yaklaştı. Sarı kırmızılılar, Belçikalı oyuncuyla ufak pürüzleri görüşüyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara önemli bir transferi duyurmak için yoğun çaba harcıyor. Bordo-Mavililer, Leicester City forması giyen ve şu an serbest statüde bulunan Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi gündemin ilk sırasına aldı.



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İsmi birçok takımla anılan 27 yaşındaki yıldız için pazarlıklar devam ederken futbolcunun yüksek maaş beklentisinin yanı sıra imza parası isteği işi zorlaştırıyor. Pazarlıklarda Trabzonspor'un; Everton, Galatasaray ve Lyon gibi önemli kulüplerle çekiştiği kaydedildi.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren transfer!

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Pierre-Emile Hojbjerg transferinde ise hem oyuncu cephesinde hem de kulüp bazında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tottenham'dan geçen sezon Davinson Sanchez'i transfer eden ve Ndombele'yi kiralayan sarı-kırmızılılar, iyi ilişkiler kurduğu İngiliz ekibine Hojbjerg'in bonservisini sordu ve 10 milyon Euro cevabını aldı.

Şu aşamada Galatasaray'a maliyeti 30 milyon Euro'yu bulan Hojbjerg'in maddi şartları aşağı çekilmeye çalışılıyor. Tottenham'la 1 yıl kalan sözleşmesini uzatmayan yıldız oyuncu, milli takımdan arkadaşı Nelsson'dan bilgiler aldı. Hojbjerg nihai kararını 2024 Avrupa Şampiyonası sonrasında verecek.

Jose Mourinho'nun da yıldız oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği biliniyor.

Kaynak: Fanatik