Galatasaray taraftarını sevindirecek haber: Manchester United evinde mağlup!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki bu hafta oynayacağı rakibi Manchester United, Premier Lig'in 7. haftasında Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig'de Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, konuk ettiği Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu. Premier Lig'in 7. haftasındaki maçta Crystal Palace, 25. dakikada Joachim Andersen'in golüyle 1-0 galip geldi.
United zirveden uzakta..
Manchester ekibi, bu mağlubiyetle ligde 9 puanla zirve yarışının uzağında kaldı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında 3 Ekim Salı günü Manchester United'a konuk olacak.
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