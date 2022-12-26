  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin'den flaş Kovid-19 kararı

Rize’nin hızlı tren projelerinde işler rayında! O ilimizde milyonlarca liralık dev yatırım

HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması

Fransa Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Bilim insanlarından heyecanlandıran, inanılmaz keşif: Sinir sistemini tasarlamanın yeni bir yolu! İnşaat gibi...

Rusya’nın en büyük dev bankası Sberbank’tan flaş karar! BAE’deki ofislerini kapatıyor! İflas ertelemesi mi?

Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor! Komşunun gündeminde KIZILELMA ve ANKA-3 var!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez yapıldı

DSÖ'den salgın adımı: Şaşırtan tarihi kararlara imza attılar! Yeni önlemler alınacak, aşılara erişim hızlanacak!

Paris saldırganı karar değiştirip oraya gitmiş! "Önce göçmenlere saldıracakmış ama..."
Spor Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Spor

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü

İstanbulspor'u 2-1'lik skorla yenen Galatasaray'da bazı futbolcuların stattan çıkarkenki halleri taraftarı kahredecek cinstendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 04:06:00 -

İstanbulspor'u 2-1 mağlup edip liderliğe oturan Galatasaray'a üç futbolcudan gelen haber tat kaçırdı. Maçın etkili isimlerinden Kazımcan koltuk değnekleriyle, Midtsjö ise sekerek stattan ayrıldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u Gomis'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Aslan, Fenerbahçe'yi zirveden indirerek 662 gün sonra Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

Koltuk değnekleriyle ayrıldı

Galatasaray'da İstanbulspor karşısında sakatlanan Kazımcan Karataş, koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrıldı. Kazımcan Karataş'ın durumu, yarın çekilecek MR sonrası belli olacak.

Sekerek çıktı

Orta sahanın dinamik ismi Midtsjö de sakatlık geçirdi. Başarılı futbolcu çıkış tünelinden sekerek çıktı. Midtsjö'nün durumu da MR sonucunda netlik kazanacak.

Torreira cezalı

Öte yandan hakemin gösterdiği noktadan oyundan çıkmayan Lucas Torreira, sarı kart gördü ve Sivasspor maçında cezalı duruma düştü. Okan Buruk, oyuncusuna tavrından dolayı tepki gösterdi.

Galatasaray'ın 37'lik golcüsüne sürpriz teklif!
Galatasaray'ın 37'lik golcüsüne sürpriz teklif!

Spor

Galatasaray'ın 37'lik golcüsüne sürpriz teklif!

Galatasaray'ın İtalya'dan yapacağı transfer belli oldu
Galatasaray'ın İtalya'dan yapacağı transfer belli oldu

Spor

Galatasaray'ın İtalya'dan yapacağı transfer belli oldu

Yeni Lider Galatasaray! Fırsatı kaçırmadı...
Yeni Lider Galatasaray! Fırsatı kaçırmadı...

Spor

Yeni Lider Galatasaray! Fırsatı kaçırmadı...

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

murat

Bunlar biz akit okuyucularını ilgilendiren konular değil bilginize

Ömer

Ben maçları seyrediyorum insafsızca faul yapılıyor kol dirsek ayağa vurmalar . Böyle futbol olmaz . Hakemler daha ilk kasdi faullerde sarı kırmızı kartlarını kullanmalı ağır ceza verilmeli böyle olmaz topla alakası yok rakibe öyle giriyor ki sanki savaş meydanı . Futbol oynamak isteyeni de korkutuyor bu sefer hiç riske girmiyorlar futbol ölüyor . Seyirci güzel futbol estetik ve gol istiyor . Ama yok . Sonrada stadlar niye boş deniyor .
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23