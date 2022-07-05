Galatasaray taraftarını gören Kim Min Jae'nin tepkisi olay oldu!

Fenerbahçeli savunma oyuncusu Kim Min Jae Galatasaraylı taraftarın fotoğraf teklifine verdiği tepki olay oldu.

Kamp için bir araya gelen Fenerbahçe takımını çok sayıda taraftar karşıladı. Futbolcular taraftarlarla anları ölümsüzleştirirken bir Galatasaraylı taraftar Fenerbahçe’nin başarılı savunmacısı Kim Min Jae ile fotorğaf çekilmek istedi. Kim Galatasaraylı taraftarın teklifini ‘no no no’ diyerek reddetti. O anlarda yaşanan gülüşmeler de kameralara yansıdı. Fakat çok geçmeden Koreli yıldız, Galatasaray taraftarı ile fotoğraf çektirdi.