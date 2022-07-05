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Spor Galatasaray taraftarını gören Kim Min Jae'nin tepkisi olay oldu!
Spor

Galatasaray taraftarını gören Kim Min Jae'nin tepkisi olay oldu!

Fenerbahçe'nin Güney Koreli defans oyuncusu Kim Min Jae, kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyen Galatasaray taraftarına olay bir yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 12:10:00 -

Fenerbahçeli savunma oyuncusu Kim Min Jae Galatasaraylı taraftarın fotoğraf teklifine verdiği tepki olay oldu.

Kamp için bir araya gelen Fenerbahçe takımını çok sayıda taraftar karşıladı. Futbolcular taraftarlarla anları ölümsüzleştirirken bir Galatasaraylı taraftar Fenerbahçe’nin başarılı savunmacısı Kim Min Jae ile fotorğaf çekilmek istedi. Kim Galatasaraylı taraftarın teklifini ‘no no no’ diyerek reddetti. O anlarda yaşanan gülüşmeler de kameralara yansıdı. Fakat çok geçmeden Koreli yıldız, Galatasaray taraftarı ile fotoğraf çektirdi.

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