Galatasaray taraftarı Milli futbolcuyu istemiyor! Ortalık fena karıştı...

Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür'ün Galatasaray ile anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Galatasaray Mert Müldür için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Bu teklifin ardından Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Rossi açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarına devam eden ve savunmaya takviye planlayan Galatasaray, Mert Müldür için harekete geçmişti. Sassuolo Kulübü'nden açıklama geldi.

Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Rossi, "Galatasaray, Mert Müldür için daha istekli olursa, teklifi düşünebiliriz." dedi. 23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 7 milyon Euro olarak biliniyor.

23 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır'ın geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşıma alev ve sarı-lacivert kalp emojisi bırakmıştı. Mert'in bu yorumunun tekrar gündeme gelmesinin ardından sarı-kırmızılı bazı taraftarlar bu transfere karşı çıkıyor.