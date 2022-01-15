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Spor Galatasaray Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak
Spor

Galatasaray Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 10:00:00 -
Galatasaray Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde 32 puanla 7'nci sırada bulunan bordo-beyazlılar, 27 puanla 12'nci sırada yer alan rakibi Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor'da sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu ile ülkelerinin milli takımlarındaki Munir Mohand Mohamedi, Ayoub El Kaabi ve Adama Traore forma giyemeyecek.

Bordo-beyazlı ekip bugün yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

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