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Spor Galatasaray Süper Kupa'yı o maçta kaldıracak!
Spor

Galatasaray Süper Kupa'yı o maçta kaldıracak!

Yeniakit Publisher
2024-04-09 14:51:00 -
Galatasaray Süper Kupa'yı o maçta kaldıracak!

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray resmi kararı beklerken, Sarı-Kırmızılılar'ın kupayı kaldıracağı tarih belli oldu.

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray resmi kararı beklerken, Sarı-Kırmızılılar'ın kupayı kaldıracağı tarih belli oldu.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ancak Sarı-Lacivertliler'in U19 takımıyla çıktığı mücadelede sahadan çekilmesiyle tatil edilen
2023 TFF Süper Kupa maçı birçok soruyu da beraberinde getirdi.

İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MAÇI ÖRNEĞİ

Maçın yarıda kalmasının ardından bir kazanan olmadığı için Süper Kupa sahibini bulamazken, bu sezon Süper Lig'de oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekilmiş ve maç yarıda kalmıştı.

Devam eden süreçte İstanbulspor, PFDK'ya sevk edilmiş, PFDK kararı sonrası Trabzonspor lehine maçın 3-0 hükmen galibiyeti tescil edilmişti.

G.SARAY O MAÇTA KUPASINA KAVUŞUYOR

Süper Kupa'da da aynı süreç işleyecek ve PFDK'nın 3-0 hükmen galibiyet kararı sonrası Süper Kupa maçını kazandığı resmileşen Galatasaray, karar sonrası ilk iç saha maçında kupasına kavuşacak.
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