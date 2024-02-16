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Spor Galatasaray-Sparta Prag maçını 46 bin 802 taraftar izledi!
Spor

Galatasaray-Sparta Prag maçını 46 bin 802 taraftar izledi!

Yeniakit Publisher
2024-02-16 01:42:00 - 2024-02-16 02:20:07
Galatasaray-Sparta Prag maçını 46 bin 802 taraftar izledi!

Rams Park’ta oynanan Galatsaray-Sparta Prag maçını 46 bin 802 taraftarın izlediği açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray Çekya ekibi Sparta Prag’ı konuk etti.

Sarı kırmızılı temsilcimiz sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılarak rövanş öncesinde avantaj kazandı.

Bu önemli mücadelede Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı. Rams Park’taki müsabakayı toplam 46 bin 802 seyirci takip etti.

Galatasaraylı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla desteklerini sürdürdü. Öte yandan Sparta Prag taraftarı da deplasmanda tribünündeki yerini aldı.

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