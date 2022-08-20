Galatasaray şov yaptı.. Yok böyle bir skor!
Rezerv Lig’de 3. hafta maçında Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 3 golle yıldızlaştığı HangiKredi Ümraniyespor maçını 9-0 kazandı ve 9 puanla liderlik koltuğunu aldı.
Rezerv Lig’de 3. hafta maçında Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 3 golle yıldızlaştığı HangiKredi Ümraniyespor maçını 9-0 kazandı ve 9 puanla liderlik koltuğunu aldı.
Rezerv Lig'de ikide iki yapan Galatasaray 3.Hafta maçında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip, Rezerv Lig'de Ümraniyespor'u 9-0 mağlup etti.
Hamza Akman ve Barış Alper Yılmaz ilk kez Rezerv Lig'de
Ajansspor'a göre; karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 17., 45. ve 56. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Hamza Akman, 61. dakikada Atalay Babacan, 63. dakikada Emre Taşdemir, 68. dakikada Beknaz Almazbekov, 78. dakikada Emirhan Kayar ve 86. dakikada Zeki Mert Saki kaydetti.
Karşılaşmanın ilk yarısında golleri atan Hamza Akman ve Barış Alper Yılmaz ilk kez Rezerv Lig'de oynadı.