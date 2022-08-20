  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray şov yaptı.. Yok böyle bir skor!
Spor

Galatasaray şov yaptı.. Yok böyle bir skor!

Rezerv Lig’de 3. hafta maçında Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 3 golle yıldızlaştığı HangiKredi Ümraniyespor maçını 9-0 kazandı ve 9 puanla liderlik koltuğunu aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 20:03:00 -
Galatasaray şov yaptı.. Yok böyle bir skor!

Rezerv Lig’de 3. hafta maçında Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 3 golle yıldızlaştığı HangiKredi Ümraniyespor maçını 9-0 kazandı ve 9 puanla liderlik koltuğunu aldı.

Rezerv Lig'de ikide iki yapan Galatasaray 3.Hafta maçında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip, Rezerv Lig'de Ümraniyespor'u 9-0 mağlup etti.

Hamza Akman ve Barış Alper Yılmaz ilk kez Rezerv Lig'de

Ajansspor'a göre; karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 17., 45. ve 56. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Hamza Akman, 61. dakikada Atalay Babacan, 63. dakikada Emre Taşdemir, 68. dakikada Beknaz Almazbekov, 78. dakikada Emirhan Kayar ve 86. dakikada Zeki Mert Saki kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında golleri atan Hamza Akman ve Barış Alper Yılmaz ilk kez Rezerv Lig'de oynadı.

 

Kadir İnanır’a büyük şok! Yeğeninden çarpıcı itiraf…
Kadir İnanır’a büyük şok! Yeğeninden çarpıcı itiraf…

Medya

Kadir İnanır’a büyük şok! Yeğeninden çarpıcı itiraf…

Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!
Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!

Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!

Şeker hastalığına bire bir! Dulavrat otu çayı nasıl yapılır?
Şeker hastalığına bire bir! Dulavrat otu çayı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Şeker hastalığına bire bir! Dulavrat otu çayı nasıl yapılır?

Türkiye'nin gözü aydın! ABD'ye yerleşiyor...
Türkiye'nin gözü aydın! ABD'ye yerleşiyor...

Medya

Türkiye'nin gözü aydın! ABD'ye yerleşiyor...

Filistin asıllı Bella Hadid'den çarpıcı itiraf!
Filistin asıllı Bella Hadid'den çarpıcı itiraf!

Aktüel

Filistin asıllı Bella Hadid'den çarpıcı itiraf!

Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!
Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!

Spor

Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!

Çağlar Söyüncü'den büyük ters köşe!
Çağlar Söyüncü'den büyük ters köşe!

Spor

Çağlar Söyüncü'den büyük ters köşe!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23