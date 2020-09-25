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Spor Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor
Spor

Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

- Süper Lig'de 27 Eylül Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı son 20 derbide sadece 3 kez kazanabildi - Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 21 derbide 10 kez kazanırken 5 kez rakiplerine yenildi, 6 kez de eşitliği bozamadı - Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile yaptığı 11 derbide rakibine 4'e 3 galibiyet üstünlüğü kurdu - Galatasaray, Fenerbahçe ile sahasında yaptığı son 5 derbide galip gelemedi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:13:55 -
Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 20 karşılaşmanın sadece üçünden galibiyetle ayrılabildi.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Fenerbahçe ile yaptığı 10 derbinin birini kazanırken 7 beraberlik aldı. Galatasaray, bu süreçte sarı-lacivertlilerle yaptığı 2 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı 10 derbide ise ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılarla çıktığı son 10 karşılaşmanın 6'sında ise mağlup oldu.

Rakipleriyle oynadığı bu 20 derbide 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın ligde yaptığı son 20 derbi ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Skor (GS-Rakip) Sonuç
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1 B
Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2 M
Süper Lig Fenerbahçe 0-0 B
Süper Lig Beşiktaş 0-1 M
2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2 B
Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2 M
Süper Lig Beşiktaş 0-1
 M
Süper Lig Fenerbahçe 0-1
M
2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0
 B
Süper Lig Beşiktaş (D) 0-3 M
Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-0
 B
Süper Lig Beşiktaş 2-0 G
2018-2019 Süper Lig Fenerbahçe 2-2 B
Süper Lig Beşiktaş (D) 0-1 M
Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1
 B
Süper Lig Beşiktaş 2-0 G
2019-2020 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 B
Süper Lig Beşiktaş (D) 0-1 M
Süper Lig Fenerbahçe (D) 3-1 G
Süper Lig Beşiktaş 0-0 B


- Türk Telekom Stadı'ndaki derbi karnesi


Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.

Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 21 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 10 kez kazanırken 6 kez de eşitliği bozamadı.

Sahasındaki 21 derbide rakip ağları 26 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.


- Sahasındaki son 10 derbide 2 galibiyet


Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 10 derbide sadece 2 kez kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 10 maçlık süreçte iki takımla da beşer kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe ile yaptığı bu müsabakalarda 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı ise sahasındaki son 5 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi, bir de beraberlik aldı.

Galatasaray, bu derbilerde 6 gol atarken, 5 kalesindeki 5 gole engel olamadı.


- Türk Telekom Stadı'ndaki Fenerbahçe derbileri


Galatasaray, iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile bugüne kadar 11 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Ocak 2011'de açılan stattaki 11 Fenerbahçe derbisinde 4 kez galibiyet sevinci yaşarken, 4 kez beraberlik, 3 kez de yenilgi gördü. Galatasaray, sarı-lacivertli takıma bu mücadelelerde 11 gol atarken, rakibinin 10 golünü engelleyemedi.

Geçen sezon Fenerbahçe karşısında deplasmanda 3-1'lik galibiyet alarak Kadıköy'deki 20 yıllık kazanma hasretini sonlandıran Galatasaray, sahasında ise 5 maçtır rakibine üstünlük kuramıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2015-2016 sezonundan bu yana Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda yaptığı maçlarda 4 beraberlik, 1 yenilgi gördü.

Öte yandan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki ilk derbi karşılaşmasında 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'yi ağırlamıştı. Müsabakayı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu stattaki ilk yenilgisini yaşamıştı.


- Seyrantepe'deki derbi performansı


Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 21 derbinin skorları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Skor Sonuç
2010-2011 Süper Lig Fenerbahçe 1 - 2 M
2011-2012 Süper Lig Fenerbahçe 3 - 1 G
Süper Lig Beşiktaş 3 - 2 G
Süper Lig S. Final Fenerbahçe 1 - 2 M
Süper Lig S. Final Beşiktaş 2 - 2 B
2012-2013 Süper Lig Fenerbahçe 2 - 1 G
Süper Lig Beşiktaş 2 - 1 G
2013-2014 Süper Lig Beşiktaş 1 - 0 G
Süper Lig Fenerbahçe 1 - 0 G
2014-2015 Süper Lig Fenerbahçe 2 - 1 G
Süper Lig Beşiktaş 2 - 0 G
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe 0 - 0 B
Süper Lig Beşiktaş 0 - 1
 M
2016-2017 Süper Lig Beşiktaş 0 - 1 M
Süper Lig Fenerbahçe 0 - 1
M
2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0 - 0 B
Süper Lig Beşiktaş 2 - 0 G
2018-2019 Süper Lig Fenerbahçe 2 - 2 B
Süper Lig Beşiktaş 2 - 0 G
2019-2020 Süper Lig Fenerbahçe 0 - 0 B
Süper Lig Beşiktaş 0 - 0 B

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