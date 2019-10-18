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Galatasaray - Sivasspor! Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

18 Ekim 2019 Cuma 10:01
Galatasaray - Sivasspor! Muhtemel 11'ler

Ligde yaptığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 10 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Sezona iyi başlayan Demir Grup Sivasspor ise 7 mücadelede üçer galibiyet ve beraberlik, 1 yenilgiyle 12 puan topladı ve averajla ikinci sırada yer buldu.

Galatasaray, Sivasspor mücadelesinde bazı önemli futbolcularından yararlanamayacak.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıkladığı kamp kadrosunda Falcao ve Lemina bulunmadı.

Ligin 7. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho da Sivasspor'a karşı sahadaki yerini alamayacak.

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, Marcao ve Ömer Bayram, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında uzun zamandır yenilmiyor.

Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 39 müsabakada mağlup olmadı.

Söz konusu süreçte 32 galibiyet alan Galatasaray, 7 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de mevcut sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisinin sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, 39 müsabakada 103 puan topladı.

GALATASARAY - SİVASSPOR

STAT: Türk Telekom Stadı
SAAT: 20.30
HAKEM: Ali Palabıyık
YAYIN: beIN Sports 1

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Belhanda, Babel, Andone
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Mert, Hakan, Traore, Yatabare, Fernando, Kone.
TEKNİK DİREKTÖR:Rıza Çalımbay

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:01
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