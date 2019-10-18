Galatasaray Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Liglere verilen milli maç arası sona erdi. Ligin 8. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. İşte, Galatasaray Sivasspor maçının tüm detayları... CANLI MAÇ SONUCU: 3-2 Dk.21 ve Dk.42 (pen) Andone, Dk.74 Babel / Dk.69 Kone, Dk.84 Erdoğan Yeşilyurt Mücadeleye hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Andone 21. dakikada sarı-kırmızılı ekibi öne geçirdi: 1-0 42. dakikada Andone kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 2-0 Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 69. dakikada Kone durumu 2-1'e getirdi. 74'te Galatasaray Babel ile farkı bir kez daha açtı: 3-1 Maçın skorunu 84'te Erdoğan Yeşilyurt ilan etti: 3-2 Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Marcão Teixeira, Younès Belhanda, Ryan Babel, Ömer Bayram, S. Nzonzi, Emre Mor, Florin Andone Sivasspor: M. Samassa, Uğur Çiftçi, A. Appindangoye, Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, I. Cofie, Fernando, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Emre Kılınç, M. Yatabaré

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