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Spor Galatasaray şimdi yandı! Geri dönüyor...
Spor

Galatasaray şimdi yandı! Geri dönüyor...

Galatasaray'da orta saha bölgesinde Sergio Oliveira'ya alternatif olabilecek bir oyuncu arayışına girerken Cicaldau'nun geri dönüşü gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 14:46:00 -
Galatasaray şimdi yandı! Geri dönüyor...

Galatasaray'da orta saha bölgesinde Sergio Oliveira'ya alternatif olabilecek bir oyuncu arayışına girerken Cicaldau'nun geri dönüşü gündeme geldi.

Galatasaray'da sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al İttihad Kalba'ya kiralık olarak transfer olan Alexandru Cicaldau'nun geri dönüşü konuşuluyor.

Sergio Oliveira'ya alternatif olabilecek bir oyuncu arayışına giren sarı kırmızılılar, kiraya gönderdiği Cicaldau'nun durumunu Al İttihad kulübüne sordu. Haber7'ye göre; Rumen futbolcuyu şu aşamada bırakmak istemeyen BAE temsilcisi, Galatasaray'ın isteğine olumsuz karşılık verdi.

Sarı kırmızılıların transferin son gününe kadar arayışlarını sürdüreceği ancak istediği sonuca ulaşamazsa oyuncusunu geri getirmek için son bir hamle yapabileceği aktarıldı.

Cicaldau, BAE'de çıktığı 17 maçta 3 gol attı 4 de asist yaptı.

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