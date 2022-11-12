Galatasaray, Şehir'i dağıttı! Yok böyle bir skor...

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Medipol Başakşehir deplasmanında 7-0 kazanarak rahat bir galibiyet aldı. Sarı-Kırmızılıların gollerini, Kerem (3), Icardi, Ndayishimiye (kk), Mertens ve Abdülkerim kaydetti.

14. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda Icardi’nin pasıyla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası yayı içindeki Oliveira ile duvar pası yaparak penaltı noktası üzerinde yeniden topu aldı. Önü açılan bu oyuncunun düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

27. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın yerden Traore’nin kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Münir’in kafayla vurduğu top, kaleci Muslera’da kaldı.

31. dakikada Boey’un sağdan ortasında altıpasta yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın kafayla vurduğu top yan direğe çarptı. Pozisyonu takip eden Icardi, çizgi üzerinde tamamlamak istediği meşin yuvarlağa dokunamadı ve top oyun alanını terk etti.

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Yavaş giden meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

43. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Mertens’in pasıyla ceza sahasına giren Torreira, Ndayishimiye’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2

45+4. dakikada konuk takım farkı 3’e çıkardı. Kendi yarı alanında sağ kanatta topu alan Rashica, uzun mesafe sürdüğü topla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun ortasında Ndayishimiye’nin müdahale etmesiyle kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Muhammed’i de yanıltarak ağlara gitti: 0-3

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Kerem’in pasında Rachica’nın zor pozisyonda vuruşu direkte patladı.

59.dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, Icardi’nin asistiyle topla buluşan Kerem’in tek vuruşu ağlara gitti: 0-4

65. dakikada Rachica’nın pasıyla topla buluşan Mertens’in plasesi ağlara gitti: 0-5

70. dakikada Szysz’in pasında Serdar Gürler’in sert vuruşu kaleci Muslera’da kaldı. 77. dakikada Icardi’nin sert vuruşu az farkla dışarı çıktı.

85. dakikada Icardi’nin pasında topla buluşan Kerem’in golü VAR kontrolü sonrası değer kazandı: 0-6

88. dakikada sahneye çıkan Abdülkerim Bardakçı maçın skorunu belirledi: 0-7