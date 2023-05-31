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Sosyal Medya Galatasaray şampiyonluğu sonrası Kılıçdaroğlu’na şok! Fenerbahçe taraftarı resmen rezil etti
Sosyal Medya

Galatasaray şampiyonluğu sonrası Kılıçdaroğlu’na şok! Fenerbahçe taraftarı resmen rezil etti

Yeniakit Publisher
2023-05-31 08:48:00 -
Galatasaray şampiyonluğu sonrası Kılıçdaroğlu’na şok! Fenerbahçe taraftarı resmen rezil etti

Cumhurbaşkanlığı seçimini de kaybeden CHP Genel Başkanı koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada eski tarihli bir twiti ile rezil oldu. 2013 yılında attığı Twit gündem oldu.

28 Mayıs seçimlerini de kaybederek rekor kıran Bay bay, Bay Kemal’in 2013 tarihli Twit’i sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray dün gece oynadığı Ankaragücü maçını şampiyonluğunu ilan etti. Bu şampiyonluk sonrası Fenerbahçe taraftarının attığı bir cevap olay oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu 2013 yılında; “Mazinde bir tarih yatar, yaşa Fenerbahçe. Ne mutlu seni sevene, yaşa Fenerbahçe.” Sözlerine Fenerbahçe taraftarı, “Uğursuz herifin bu Tweet’inden sonra bir daha şampiyon olamadık” ifadelerini kullandı.  

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