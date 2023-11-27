Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların gruptan çıkması için ne gerekiyor?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftada Bayern Münih’e 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Çarşamba akşamı saat 20.45’te Manchester United’ı ağırlayacak.
Zorlu mücadele öncesi Galatasaray’ın 4, Manchester United’ın ise 3 puanı bulunuyor.
Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde son iki karşılaşmasında kendi sahasında Man United'ı, Kopenhag'ı da Danimarka'da yenerse bir üst tura yükselecek.
Lider Bayern Münih’in Kopenhag’ı, Galatasaray da Manchester United’ı yenerse sarı-kırmızılılara Danimarka’da 1 puan son 16 turu için yeterli olacak.