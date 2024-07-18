Galatasaray rotayı eski yıldızına çevirdi: İngiltere'den geliyor! İngilizler Barış Alper Yılmaz için geliyordu

Son şampiyon Galatasaray'ın yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor..

Cimbom, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla devam ediyor..

Sarı-kırmızılılar diğer yandan hazırlık maçlarına da başladı..

Aslan hazırlık döneminde ilk karşılaşmasını LASK Linz ile oynadı ve maçı 3-2 kaybetti..

Galatasaray'ın 2 golünde de Metehan Baltacı sahneye çıktı..

21 yaşındaki genç stoper, sarı-kırmızılı ekibin altyapısında yetişti..

Rakip takımda ise golleri Leo Dubois (K.K.), Lucas Copado ve Moussa Kone kaydetti..

Okan Buruk'un öğrencileri 2. hazırlık maçında ise Fortuna Düsseldorf karşısına çıktı..

7 golün atıldığı mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 5-2 kaybetti..

Galatasaray'ın gollerini Kerem Demirbay ve Dries Mertens kaydetti.

Alman ekibinde ise golleri Iyoha, Niemiec, Schmidt, Zimmermann ve Affo kaydeden isimler oldu..

Hücum yönünde sıkıntı yaşamayan sarı-kırmızılılar, takım savunmasındaki zaaf ile dikkat çekti..

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Michy Bathsuayi hamlesinin ardından Oğuz Aydın transferini gerçekleştirmek istiyordu..

Ancak milli oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer oldu..

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, yaşanan transfer sürecini açıkladı..

Buruk, "Oğuz Aydın konusuna açıklık getireyim. Şu an bizim elimizde 7-8 tane kanat oyuncusu var..

Oraya bir transfer daha yapmak çok mantıklı değildi. Milli 3 tane kanat oyuncumuz var..

Zaten yer verme şansımız yok. Buna da açıklık getirmiş olalım." demişti..

Diğer yandan transfer harekatını devam ettiren sarı-kırmızılılar, orta sahaya takviye yapmayı planlıyor..

Galatasaray, savunma yönüyle dikkat çeken bir ismi kadroya katmak istiyor..

Teknik direktör Okan Buruk'un listesine göre çalışmalarını yoğunlaştıran Cimbom, temasları sıkılaştırdı..

Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech'in bonservisini alan sarı-kırmızılılar, yeni bir transfere hazırlanıyor..

Yönetim, daha önce de sarı-kırmızılı formayı giyen yıldız isim için düğmeye bastı..

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig'de forma giyen Mario Lemina için harekete geçtiği iddia edildi..

Sarı-kırmızılıların, Gabonlu futbolcuyu yakın zamanda bitirmesi bekleniyor..

Wolverhampton forması giyen Mario Lemina bu sezon ligde 35 maça çıktı..

30 yaşındaki oyuncu takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı..

Lemina'nın bonservis değeri ise 10 milyon Euro olarak biliniyor..

Ayrıca deneyimli ismin sözleşmesi Ada ekibiyle gelecek sezon sona erecek..

Bu durum sarı-kırmızlılı ekibi transferde avantajlı kılıyor..

Mario Lemina, Galatasaray formasını 28 maçta giymiş ve 1 gole imza atmıştı..