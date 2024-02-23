Galatasaray resmen yıkıldı! Çekya'da biten macera... Avrupa defteri kapandı!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Çekya'da Sparta Prag ile karşılaşan Galatasaray rakibine 4-1 yenilerek Avrupa defterini kapadı... Finali Dublin'de oynamak isteyen Sarı-Kırmızılı ekip büyük bir hayal kırıklığıyla macerasını noktaladı
UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Sparta Prag'a 4-1 kaybeden Galatasaray, toplam skorda 6-4 geride kalarak Avrupa'ya veda etti. Sarı kırmızılılarda Kaan Ayhan kırmızı kart gördü.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Galatasaray, Sparta Prag'a konuk oldu.
Ev sahibi takım 8. dakikada Preciado ile öne geçti. Galatasaray, 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile karşışık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Kaan Ayhan, 70. dakikada kırmızı kart gördü.
Sparta Prag, 74'te Tuci ile öne geçti. Haraslin, 80'de farkı 2'ye, Kuchta 90+6'da farkı 3'e çıkardı. Sparta Prag mücadeleyi 4-1 kazandı.
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