Galatasaray puan durumu! Galatasaray Alanyaspor maç özeti

Süper Lig 5. hafta maçları sona erdi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarıda topu ayağında tutan ve baskı kuran taraf ev sahibi Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, baskısına rağmen skoru değiştiremedi. Kontra ataklarla gol arayan turuncu-lacivertliler, 87. dakikada Daniel Candeias'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde iki takım adına da gol sesi çıkmayınca, Akdeniz temsilcisi karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray Alanyaspor maç özeti

35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu güçlükle kornere çeldi.

38. dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla soldan atağa katılan Borja'nın yerden ortaladığı topa altıpasta Nelsson dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesinden sonra üst direğe çarparak kornere gitti.

42. dakikada Van Aanholt'un soldan sert ortasında Alanyaspor savunmasındaki Juanfran'ın kafayla ters vuruşunda, top az farkla kornere çıktı.45+1. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topun sahibi oldu.

49. dakikada Davidson'un ceza sahası önünden çıkardığı şutta top az farkla yandan auta gitti.

56. dakikada Cicaldau'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı uzanarak sağına gelen meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

63. dakikada Juanfran'ın sağdan ortasında Milunovic'in altıpas önünde kafayla vurduğu top az farkla üstten auta gitti.

65. dakikada Mustafa Muhammed'in soldan yerden ortaladığı topla ceza sahası içi hafif sol çaprazda buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

72. dakikada Juanfran'ın sağdan ortasında altıpas önünde yükselen Emre Akbaba'nın kafayla vurduğu topu kaleci Muslera son anda kornere çeldi.

87. dakikada konuk takım öne geçti. Sol kanattan atağa katılan Borja'nın ortaladığı topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Candeias, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'dan dönen topu takip eden Candeias, altıpasta yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, sonrasındaki 3 karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Üçüncü haftada Kasımpaşa, 4. haftada ise Trabzonspor ile berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 5. haftada da Aytemiz Alanyaspor müsabakasından puansız ayrıldı.

Galatasaray puan durumu

Galatasaray, bu sonuçla 2021-2022 sezonundaki ilk yenilgisini yaşadı ve 8 puanda kaldı. Aytemiz Alanyaspor ise bu sezonki 3. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın devre arasında 3 oyuncu değişikliğine birden gitti.

Golsüz eşitlikle girilen devre arasından sonra takımına müdahale eden tecrübeli teknik adam, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan ve Halil Dervişoğlu'nu kenara aldı. Terim, bu oyuncuların yerine Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'i sahaya sürdü.

Taraftarlardan Yedlin ve Babel'e protesto

Galatasaraylı taraftarlar, DeAndre Yedlin ve Ryan Babel'i protesto etti. Karşılaşmada top kayıpları, isabetsiz ortaları ve paslarıyla taraftarın tepkisini çeken Yedlin, 73. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. 28 yaşındaki oyuncu, oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı.

Maça 77. dakikada giren Ryan Babel de maçın son bölümlerinde topla buluştuğu anlarda ıslıklandı. Maç sonunda sahada fiziksel çalışmaya alınan oyuncular arasında bulunan Hollandalı futbolcu, kendisine tepki gösteren taraftarlara alkışla karşılık verdi.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu sakatlanarak oyundan çıktı. Mücadelenin 77. dakikasında sakatlanan Kerem, yerini Ryan Babel'e bıraktı.

Süper Lig 5. hafta maç sonuçları

YENİ MALATYASPOR 3-4 FATİH KARAGÜMRÜK

ALTAY 2-1 GÖZTEPE A.Ş.

SİVASSPOR 1-1 GAZİANTEP FK

KASIMPAŞA 0-1 TRABZONSPOR A

ANTALYASPOR 2-3 BEŞİKTAŞ

ADANA DEMİRSPOR 3-1 Ç.RİZESPOR

GİRESUNSPOR 0-0 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

GALATASARAY A.Ş. 0-1 AYTEMİZ ALANYASPOR

BAŞAKŞEHİR 2-0 FENERBAHÇE

HATAYSPOR 2-1 KAYSERİSPOR

Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de 5. hafta maçları geride kaldı. Süper Lig 5. hafta maç sonuçlarına göre puan durumu şöyle oldu: