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Galatasaray potada yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:01
Galatasaray potada yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yarın toplanacak sarı-kırmızılı takım, 21 Ağustos'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 21 Ağustos'ta yurt dışı kampı için İtalya'nın Bormio kentine hareket edecek. İtalya'daki hazırlıklarını 31 Ağustos'a kadar sürdürecek Galatasaray Doğa Sigorta, 24 Ağustos'ta Monaco, 28 Ağustos'ta Pallacanestro Varese ve 30 Ağustos'ta Lugano Basket ile hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ile 2 Eylül'de İstanbul'da bir hazırlık karşılaşması yapacak.

Sarı-kırmızılı takım, 5, 6 ve 7 Eylül'de ise Arel Üniversitesi Büyükçekmece'nin düzenlediği Göl Kupası'na katılacak. Galatasaray, 5 Eylül'de Arel Üniversitesi Büyükçekmece ile 7 Eylül'de ise Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 11 Eylül'de Gloria Kupası için Antalya'ya hareket edecek. Organizasyonda sarı-kırmızılılar, B Grubu'nda 12 Eylül'de Litvanya temsilcisi Zalgiris, 13 Eylül'de ise Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Sıralamalara bağlı olarak A ve B grubu takımları, organizasyonun son günü (15 Eylül) birbirleriyle eşleşecek ve turnuvayı tamamlayacak.

Gloria Kupası'nın ardından İstanbul'a dönecek Galatasaray Doğa Sigorta, 18-21 Eylül tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası'na katılacak.

Galatasaray Doğa Sigorta, bu turnuvanın ardından Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda yapacağı Türk Telekom maçının hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:01
  1. Basketbol
  2. Basketbol Süper Ligi
  3. Galatasaray
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