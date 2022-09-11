Galatasaray, Paşalar gibi!
Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa’yı Gomis ve Kerem (2)’in golleriyle 3-2 yenerek haftayı üç puanla kapattı.
Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa’yı Gomis ve Kerem (2)’in golleriyle 3-2 yenerek haftayı üç puanla kapattı. İlk dakikada Yunus Akgün’ün ortasında Kerem kafa vuruşunu yaptı top üstten auta gitti.
14. dakikada yaklaşık 25 metreden kazanılan faulü Eysseric kullandı. Bu oyuncunun doğrudan kaleye vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.
KASIMPAŞA TABELAYI DEĞİŞTİRDİ
16. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ben Ouanes’in soldan ortasında altıpas önünde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Bahoken ağları havalandırdı: 1-0.
GOMİS’TEN GOLLERE DEVAM
20. dakikada Galatasaray beraberliği buldu. Kasımpaşa ceza sahasında baskı kuran sarı-kırmızılılarda top ceza sahası içi sağ çaprazdaki Yunus Akgün’e geldi. Bu oyuncu bir rakibini çalımlayarak yerden kale sahasına gönderdiği topu arka direkteki Gomis ağlara gönderdi: 1-1.
OLİVEİRA YİNE DİREĞE TAKILDI
29. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazda topla buluşan Oliveira’nın şutunda top direkten döndü. 35. dakikada Celina’nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera topu güçlükle kornere çeldi. 37. dakikada Tirpan’ın uzaktan kaleye gönderdiği topu Muslera son anda kornere tokatlayabildi.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. 49. dakikada Fall’ın pasında Hajradinovic’in çektiği sert şut yan ağlarda kaldı.
KEREM SAHNEDE
50. dakikada Oliveira’nın enfes pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2 60. dakikada Boey’in sert ortasında Gomis bir adım geride kaldı ve top auta çıktı. 67. dakikada Boey’in pasında Gomis’in ceza sahası içinde dönerek yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul topu güçlükle kornere çeldi. 68. dakikada Oliveira’nın korner vuruşunda Gomis’in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
KEREM’DEN JENERİKLİK GOL
69. dakikada tekrar sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu ceza sahası dışından jeneriklik bir gole imza attı: 1-3
74. dakikada Yunus Mallı’nın pasıyla topla buluşan golün sahibi Bahoken’in sert şutu Muslera’nın kontrolünde dışarı çıktı. 83. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Yunus Akgün’ün sert ortasında topla buluşan Oliveira’nın vuruşu farklı şekilde dışarı çıktı.
SADIK’TAN KAFA GOLÜ
90. dakikada Aytaç Kara’nın korner vuruşuna iyi yükselen Sadık Çiftpınar’ın kafa vuruşu ağlara gitti ve maçın skoru ortaya çıktı: 2-3.
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