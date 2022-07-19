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Spor Galatasaray-Pardubice maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Galatasaray-Pardubice maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Çekya ekibi Pardubice ile karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta? Galatasaray Pardubice maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-07-19 11:29:00 -
Galatasaray-Pardubice maçı ne zaman saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Çekya ekibi Pardubice ile karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?

Galatasaray-Pardubice maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray-Pardubice maçı 19 Temmuz Salı akşamı TSİ 19.00’da karşı karşıya gelecek. Sportzentrum Graz-Weinzödl'de oynanacak maçı . D-Smart 77. kanal Spor Smart'ın naklen yayınlanacak.

9 Temmuz Cumartesi

Galatasaray-Sturm Graz :            1-2

13 Temmuz Çarşamba

Galatasaray-MOL Fehervar:       0-1

16 Temmuz Cumartesi

Galatasaray-Sigma Olomouc:     2-0

Bugün kimin maçı var? 19 Temmuz günün maçları:
Bugün kimin maçı var? 19 Temmuz günün maçları:

Spor

Bugün kimin maçı var? 19 Temmuz günün maçları:

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