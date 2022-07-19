Galatasaray-Pardubice maçı ne zaman saat kaçta?
Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Çekya ekibi Pardubice ile karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta? Galatasaray Pardubice maçı hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Çekya ekibi Pardubice ile karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?
Galatasaray-Pardubice maçı ne zaman saat kaçta?
Galatasaray-Pardubice maçı 19 Temmuz Salı akşamı TSİ 19.00’da karşı karşıya gelecek. Sportzentrum Graz-Weinzödl'de oynanacak maçı . D-Smart 77. kanal Spor Smart'ın naklen yayınlanacak.
9 Temmuz Cumartesi
Galatasaray-Sturm Graz : 1-2
13 Temmuz Çarşamba
Galatasaray-MOL Fehervar: 0-1
16 Temmuz Cumartesi
Galatasaray-Sigma Olomouc: 2-0