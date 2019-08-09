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Galatasaray, özel maç için İtalya'ya gitti

Sarı-kırmızılı futbol takımı, İtalya temsilcisi Fiorentina ile 11 Ağustos Pazar günü yapacağı özel maç için İstanbul Havalimanı'ndan bu ülkeye uçtu.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:15
Galatasaray, özel maç için İtalya'ya gitti

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fiorentina ile yapacağı özel maç için İtalya'ya gitti.

Sarı kırmızılı kafile, İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda11 Ağustos Pazar günü oynanacak mücadele öncesi İstanbul Havalimanı'ndan bu ülkeye hareket etti.

Güvenlik ve pasaport kontrollerinden geçen kafiledeki futbolculara, havalimanı çalışanları ile yolcular yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray'ın Fiorentina maçı kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Filho, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira "Marcao", Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:15
  1. Fernando Muslera
  2. Ahmet Çalık
  3. Jean Michael Seri
  4. Adem Büyük
  5. Selçuk İnan
  6. Younes Belhanda
  7. Ryan Babel
  8. Batuhan Şen
  9. Martin Linnes
  10. Ryan Donk
  11. Yunus Akgün
  12. Ömer Bayram
  13. Jimmy Durmaz
  14. Mariano Filho
  15. Christian Luyindama
  16. Atalay Babacan
  17. Okan Kocuk
  18. Marcos Teixeira "Marcao"
  19. Yuto Nagatomo
  20. Sofiane Feghouli
  21. Konstantinos Mitroglou
  22. Mbaye Diagne
  23. Emre Mor.
  24. Artemio Franchi Stadı
  25. İstanbul Havalimanı
  26. Galatasaray Futbol Takımı
  27. Fiorentina
  28. İtalya'nın Floransa kenti
  29. Güvenlik
  30. pasaport

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