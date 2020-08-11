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Spor

Galatasaray Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, geçtiğimiz ay anlaşmaya vardığı Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:45:00 - 2020-08-11 14:36:59
Galatasaray Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray kulübü genç futbolcu ile tam 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oğulcan Çağlayan ile 2024 yılına kadar anlaşan Galatasaray önce bu transferi açıklayacak.

Yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak olan Galatasaray kulübü yeni transferlerini iki gün boyunca yapacağı açıklamalar ile resmen duyuracak. Sarı-kırmızılılar ilk olarak Oğulcan Çağlayan'ın transferi için KAP bildirimi yayınlayacak.

Sarı kırmızılı kulübün daha sonra Emre Kılınç'ın transferini KAP'a bildirmesi bekleniyor.

İstanbul'da bulunan ve sağlık kontrolüne giren iki futbolcu ile birlikte Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray'ın yarınki antrenmanına katılacak

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