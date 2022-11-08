Galatasaray oflaya oflaya!
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla başladı. Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde aldığı galibiyetle morallenen Galatasaray gözünü Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesinde Ofspor ile karşılaştı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla başladı. Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde aldığı galibiyetle morallenen Galatasaray gözünü Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesinde Ofspor ile karşılaştı.
Mücadele sarı kırmızılıların 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Aslan bu skorun ardından 5. tura yükseldi.
Galatasaray'ın golleri 37' Seferovic ve 79' Berkan Kutlu'dan gelirken, Ofspor'un tek golünü 18'de Miraç Türkyılmaz kaydetti.