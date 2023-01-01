Galatasaray nihayet sol bekini buldu!

Sol bek transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın daha önce Süper Lig'de forma giyen Aziz Behich için görüşmelere başladığı belirtildi.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek için Aziz Behich ismi gündeme geldi.

Sabah gazetesinde yer alan haberde, bu sezon savunmanın solunda Patrick Van Aanholt, Leo Dubois, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'i deneyen Okan Buruk'un bu isimlerden verim alamamasının ardından çalışmaların başladığı belirtildi.

Haberde, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz ve Club Brugge'den Maxi De Cuyper'den sonuç alınamadığı, Hasan Ali Kaldırım ve Caner Erkin'e ise sıcak bakılmadığı ifade edildi.

Daha önce Süper Lig'de Bursaspor, Başakşehir, Giresunspor ve Kayserispor formaları giyen Aziz Behich için temasların başladığı kaydedildi.

Süper Lig'de yerli statüsünde oynayabilecek Aziz Behich'in kulübü Dundee United'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Dundee United'la 17 maçta süre alan Aziz Behich, 2 gol ve 3 asist kaydetti.