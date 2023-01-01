  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ŞOK Marketler'den bomba karar! Duyan şaştı kaldı

Dindar Yahudiler utanç içinde başlarını çevirdiler! İsrail meclisinde eşcinsel başkan

Görenler gözlerine inanamadı... Motokurye olup sipariş götürdü

Altın, dolar ve euro yatırımcısının yüzünü güldürdü, kazandırdı! 2022 yılında yatırım araçları, en fazla kazandıran...

Yunanistan'ı korku sardı: Bütün planımızı bozar

Mehmet Sevigen anlattı! Kılıçdaroğlu Baykal'ı niye ziyaret etti? 'Zoraki gülüş..'

Ayçiçek yağı fiyatlarında indirim! TMO 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı düştü: Gören duyan akın ediyor

Yeni yılda gözler mecliste olacak!

2023'de Türkiye'de Lozan Antlaşması ile ilgili araştırmadan çıkan sonuçlar! Çok şaşıracaksınız...

İBB'nin hocası Fatma Yavuz'dan skandal LGBT çıkışı! 'Başörtümü çıkarır yakarım'
Spor Galatasaray nihayet sol bekini buldu!
Spor

Galatasaray nihayet sol bekini buldu!

Sol bek transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın daha önce Süper Lig'de forma giyen Aziz Behich için görüşmelere başladığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 16:08:00 -
Galatasaray nihayet sol bekini buldu!

Sol bek transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın daha önce Süper Lig'de forma giyen Aziz Behich için görüşmelere başladığı belirtildi.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek için Aziz Behich ismi gündeme geldi.

Sabah gazetesinde yer alan haberde, bu sezon savunmanın solunda Patrick Van Aanholt, Leo Dubois, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'i deneyen Okan Buruk'un bu isimlerden verim alamamasının ardından çalışmaların başladığı belirtildi.

Haberde, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz ve Club Brugge'den Maxi De Cuyper'den sonuç alınamadığı, Hasan Ali Kaldırım ve Caner Erkin'e ise sıcak bakılmadığı ifade edildi.

Daha önce Süper Lig'de Bursaspor, Başakşehir, Giresunspor ve Kayserispor formaları giyen Aziz Behich için temasların başladığı kaydedildi.

Süper Lig'de yerli statüsünde oynayabilecek Aziz Behich'in kulübü Dundee United'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Dundee United'la 17 maçta süre alan Aziz Behich, 2 gol ve 3 asist kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23