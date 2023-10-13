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Spor Galatasaray, Nelsson kararını verdi
Spor

Galatasaray, Nelsson kararını verdi

Yeniakit Publisher
2023-10-13 22:05:00 -
Galatasaray, Nelsson kararını verdi

Danimarka Milli Takımı kampında Galatasaray hakkında sert konuşan Victor Nelsson, Okan Buruk'a eleştiride bulunmuş, kontrat yenileme görüşmelerine de son verdiğini söylemişti. Nelsson'un bu sözleri Galatasaray yönetimi tarafından değerlendirildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Tottenham'dan Davidson Sanchez'i transfer etmesinin ardından yedek kalan Victor Nelsson, Danimarka Milli Takımı kampında verdiği röportajda, takımda kalmak istemediğini açık açık söylemişti. Sarı-kırmızılı yönetim ise yıldız futbolcuya herhangi bir yaptırım uygulamayacak.

Herhangi bir ceza almayacak

Fanatik'te yer alan habere göre; Danimarka basınına verdiği röportajda, Galatasaray'da yedek kaldığı için sert ifadeler kullanan ve böyle devam ederse takımdan ayrılacağı mesajını veren Victor Nelsson'un sözleri, Sarı-Kırmızılı kulüpte olgunlukla karşılandı.

Ne olmuştu?

Danimarka Milli Takımı kampında Galatasaray hakkında sert konuşan ve yedek kalmasını eleştiren yıldız, "Manchester United maçında oynamadığım için çok kızgındım. Hayal kırıklığına uğramıştım. Son üç maçtır yedek kulübesindeydim. Bu beni çok şaşırttı. Siz dışarıdan görüyorsunuz ama ben içindeyim. En çok şok olan, kızgın olan ve tükenmiş olan benim. Özellikle Manchester United maçında oynamak isterdim ama ilk 11'de değildim. Son milli takım kampından bu yana garip şeyler oldu. Biraz daha uzun sürecek ama teknik direktör Okan Buruk'la ve Erden Timur'la bazı görüşmeler yaptım. Tüm saygımla söylüyorum, Galatasaray'da oynamazsam ne yapacağım çok açık. İstanbul'da futbol oynamak için yaşıyorum ve oynamazsam başka bir yer bulmak zorundayım. Bu kesin! Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" demişti.

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