Galatasaray mücadelesi öncesi Harry Kane'e şok!
Almanya’da henüz kendine uygun ev bulamayan Bayern Münih’in yıldızı Harry Kane’e gelen aylık otel faturası dudak uçuklattı.
2023 yazında Tottenham’dan Bayern Münih’e transfer olan Harry Kane, Almanya’da henüz kendine uygun ev bulamadı.Yıldız isim eşi ile birlikte Vier Jahreszeiten Kempinski Oteli'nde kalıyor. Gecelik kalma ücreti 10.000 euro olan Kane’nin otel faturası 1 Milyon euro’ya buldu. İngiliz oyuncu ev bulma çalışmalarını hızlandırmaya düşünüyor.