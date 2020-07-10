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Spor

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 13:18:06 -
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde ayak tenisi oynandığı belirtidi. İdmanın koşu çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Ankara'ya gidecek.

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