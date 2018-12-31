Galatasaray Meydanı'nda hareketli anlar!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni yıla saatler kala Galatasaray Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri aldı.31 Aralık 2018 Pazartesi 20:00
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı ve Galatasaray Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemeleri alındı.
Meydanda Özel Hareket polisleri ve polis köpeklerinin yanı sıra drone savar’lı önlem alındı.
Polis ekipleri aldığı önlemle, izinsiz şekilde uçuş yapan droneları düşürecek.
TOMA ve zırhlı araçlar bekletiliyor
Toplumsal müdahale aracı TOMA, zırhlı araçlar ile ambulansların Galatasaray Meydanı'nda bekletildikleri görüldü.
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