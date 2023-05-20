Galatasaray Mauro Icardi'ye bakın ne yaptı! Daha önce yapılmamıştı...

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, kulübün kendisi için tasarladığı formayı Instagram hesabından takipçilerine duyurdu.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün kendisi için tasarladığı özel seri formayı sosyal medya hesabında paylaştı.

"Benim için özel bir anlamı var"

Icardi, göğsündeki dövmeden yola çıkarak tasarlanan forma için şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray ile birlikte bu özel formayı benim için çıkradık. Formada kulübümüzdü ve taraftarlarımızı temsil eden sembolümüzden esinlenildi. Bunu sizinle paylaştığım için çok mutluyum. Benim için çok özel bir anlamı var. Bu yüzden hayatım boyunca göğsümde dövme olarak taşıyacağım."

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 lig maçına çıkan Icardi, 17 gol attı ve 7 asist yaptı.