Galatasaray-Manchester United maçını şifresiz yayınlayacaklar! Bedava maç keyfi
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Manchester United maçı; Azerbaycan: CBC Sports, Belçika: Proximus Pickx, Brezilya: HBO Max, Danimarka: Viaplay Denmark, İtalya: Mediaset Infinity, İsveç: TV4 Play, İsviçre: Blue Sport ve Amerika Birleşik Devletleri: Paramount+, ViX kanallarında yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Manchester United maçı tam sekiz kanaldan şifresiz olarak futbolseverlerle bulaşacak.
Galatasaray ile Manchester United arasında oynanacak maçı şifresiz yayınlanacak kanalların listesi:
Azerbaycan: CBC Sports
Belçika: Proximus Pickx
Brezilya: HBO Max
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Danimarka: Viaplay Denmark
İtalya: Mediaset Infinity
İsveç: TV4 Play
İsviçre: Blue Sport
Amerika Birleşik Devletleri: Paramount+, ViX
Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Manchester United maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak maçı, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.