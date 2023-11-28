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Spor Galatasaray-Manchester United maçını şifresiz yayınlayacaklar! Bedava maç keyfi
Spor

Galatasaray-Manchester United maçını şifresiz yayınlayacaklar! Bedava maç keyfi

Yeniakit Publisher
2023-11-28 00:49:00 -
Galatasaray-Manchester United maçını şifresiz yayınlayacaklar! Bedava maç keyfi

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Manchester United maçı; Azerbaycan: CBC Sports, Belçika: Proximus Pickx, Brezilya: HBO Max, Danimarka: Viaplay Denmark, İtalya: Mediaset Infinity, İsveç: TV4 Play, İsviçre: Blue Sport ve Amerika Birleşik Devletleri: Paramount+, ViX kanallarında yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Manchester United maçı tam sekiz kanaldan şifresiz olarak futbolseverlerle bulaşacak.

Galatasaray ile Manchester United arasında oynanacak maçı şifresiz yayınlanacak kanalların listesi:

Azerbaycan: CBC Sports

Belçika: Proximus Pickx

Brezilya: HBO Max
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Danimarka: Viaplay Denmark

İtalya: Mediaset Infinity

İsveç: TV4 Play

İsviçre: Blue Sport

Amerika Birleşik Devletleri: Paramount+, ViX

Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Manchester United maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak maçı, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

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