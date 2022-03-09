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Spor Galatasaray maçının ertelenmesine sebep olan fıkra gibi olay!
Spor

Galatasaray maçının ertelenmesine sebep olan fıkra gibi olay!

Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki U16 Elit Lig maçı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun hakem atamayı unutması nedeniyle 1 saat ileri alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 20:08:00 -
Galatasaray maçının ertelenmesine sebep olan fıkra gibi olay!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki U16 Elit Lig maçına hakem atamayı unutunca maç 1 saat ileri alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki U16 Elit Lig maçında 9 Mart Çarşamba saat 12.00'de başlaması planlanan maça hakemler gelmedi. Kısa süre içerisinde maça hakem atanmadığı anlaşıldı.

Hakem atanmayınca maç saati değişti

TFF'ye bu durumla alakalı olarak haber verildi. TFF ise maçın 13.00'e alındığını kulüplere bildirdi. Mücadele, hakemin atanmasıyla 13.20'de başlayabildi.

 

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