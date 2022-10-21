Galatasaray maçından sonra fırtına koptu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında dün deplasmanda Galatasaray'a 7-0 mağlup olan GMG Kastamonuspor, teknik direktör Akpunar ve ekibi ile yollarını ayırdı.

Kastamonuspor'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Metin Akpunar ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Takımımız, yeni teknik direktörümüz belli olana kadar, antrenör Göktuğ Ertetik himayesinde çalışmalarını sürdürecektir."