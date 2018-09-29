Galatasaray maçından kötü haber! Taraftar öldü
Galatasaray ile Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmada bir taraftar yaşamını yitirdi.29 Eylül 2018 Cumartesi 08:43
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan başsağlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı;
"Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyururuz.
Merhum Burhan Kütüklüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunarız."
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