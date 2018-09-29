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Galatasaray maçı öncesi Porto'da Vincent Aboubakar şoku!

Porto'nun ligde Tondela'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Aboubakar ve Pereira, sakatlıkları sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:58
Galatasaray maçı öncesi Porto'da Vincent Aboubakar şoku!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta karşı karşıya geleceği Porto'da sakatlık krizi yaşanıyor.

Porto'nun Tondela'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Portekiz ekibinin iki yıldızı sakatlık geçirdi.

Aboubakar, ağır darbe alarak sakatlandı ve maçın 64. dakikasında yerine Tiquinho'ya bırakmak zorunda kaldı.

Porto'nun sağ beki Maxi Pereira ise dizinden sakatlandı ve 80. dakikada oyundan çıktı.

CONCEIÇAO: "DURUMU İYİ DEĞİL"

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao maçın ardından "Sağlık heyetiyle görüştüm. Sanırım Aboubakar'ın durumu iyi değil" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 09:58
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