Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğunda! Samsun'da ilk yarıda fişi çektiler: Nelsson ve Barış Alper...
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray rakibini ilk yarıda attığı gollerle 2-0 yendi.
84' Carlo Holse'nin sağ kanattan içeriye çevirdiği topta Davinson Sanchez hata yapmadı. Atağın devamında sol kanattan gelen topta Soner'in kaleye şutu savunmaya çarpıp çizgi üstünde Muslera'da kaldı.
82' Samsunspor'da Soner Aydoğdu, Taylan Antalyalı'nın yerine oyuna girdi.
80' Kerem Demirbay'ın Wilfried Zaha'ya attığı uzun topta yan hakemin bayrağı havada.
74' SARI KART | Samsunspor'da hakeme itirazlarda bulunan Alim Öztürk sarı kart gördü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
71' İkiye birle iyi gelen Galatasaray'da Kaan Ayhan sağ kanattan ortaladı. Icardi kale önünde topa dokunamıyor.
61' Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından çektiği şutta Okan Koçuk topu çeldi. Dönen topta topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu kale bomboş pozisyondayken topu ağlara yollayamadı. Aut.
57' Sol kanattan atak geliştiren Samsunspor'da Emre Kılınç'ın Olivier Ntcham'a ara pası doğrudan dışarı gitti. Aut.
56' Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda Rick van Drongelen'in kafa vuruşu üst ağlara kaldı.
54' Barış Alper'in sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği topa Mertens arka direkte vurdu. Okan ayaklarıyla kurtardığı topta gole izin vermedi. Dönen topta Icardi'nin vuruşu üstten dışarı gitti.
53' Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Kerem Aktürkoğlu aldı. İlk dokunuşu yapan Kerem Aktürkoğlu rakibi ayak koyunca topu kaybetti.
İkinci yarı başladı...
43' Galatasaray golü buldu ancak ofsayt! Mertens'in sol kanattan ortasında Icardi ceza sahası içinde tek dokunuşla kalecinin üstünden topu ağlara yolladı. Golün ardından yan hakemin ofsayt bayrağı havada.
32' Sol kanatta topu alan Emre Kılınç son çizgiye inip ortasını çevirdi. Arka direkte topu alan Zeki Yavru topu rakibinden kurtarmak isterken ayağından açınca top oyun alanının dışına gidiyor.
30' Youssef Ait Bennasser'in sol kanada pasında Emre Kılınç iki rakibinin arasına girince topu kaybetti.
26' Taylan'ın pasında topu alan Holse açısını bulur bulmaz kaleyi denedi. Top Muslera'nın üstüne gitti.
25' Kerem Aktürkoğlu'nun Mauro Icardi'ye derin pası çok hızlı. Top kaleci Okan'da kaldı.
24' Kerem Demirbay'ın ceza sahası içine yolladığı orta doğrudan dışarı gitti.
23' Hücuma çıkan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyona hakem faul düdüğü çaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
22' Olivier Ntcham'ın uzak mesafeden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.
21' Zeki'nin ceza yayına doğru çıkardığı pasta Ntcham'ın vuruşunu Muslera tek eliyle kurtardı. Dönen topta Emre Kılınç'ın şutu Davinson Sanchez'den döndü.
20' Zeki Yavru'nun sağ kanattan ortasında Muslera kalesinden ayrılıp topa sahip oldu.
19' Ntcham'ın sol kanattan ortaladığı topa hiçbir Samsunsporlu topa dokunamadı. Atağın devamında sağ kanattan Zeki Yavru ortaladı. Taylan'ın kafa vuruşu Muslera şık şekilde kontrol etti.
18' Sol kanattan hücuma çıkan Rick van Drongelen, Barış Alper'den sıyrılmak istedi ancak Barış Alper geçişe izin vermedi.
16' Mertens'in savunma arkasına pasında Kerem Aktürkoğlu'nun içeriye çevirmek istediği topta hakem Tugay Kaan Numanoğlu, topun oyun alanını terk ettiğini işaret etti.
15' Dries Mertens'in sağ kanada uzun pasında Barış Alper topu aldı. Barış Alper iki rakibinden sıyrılmak isterken topu kaybetti.
11' Dries Mertens'in ceza sahası içine yüksek pasında Barış Alper kaleci Okan'ı geçip dar açıdan vurdu. Ağlara giden topla durum 2-0 oldu.
11’ Gol… Samsunspor 0-2 Galatasaray (Barış Alper)
10' Kerem Demirbay'ın pasında ceza yayı önünde topu alan Icardi ceza sahası içine havalandırdı. Savunma topu karşılıyor.
8' Berkan Kutlu, Zeki Yavru'dan sıyrılmak isterken Zeki Yavru'nun ayak koyduğu top taca gitti.
5' Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda Mauro Icardi'nin kafayla arkaya aşırttığı topta Nelsson'un kafa vuruşu ağlara gitti.
5’ Gol… Samsunspor 0-1 Galatasaray (Nelsson)
4' Barış Alper'in sağ kanattan açtığı ortada top savunmaya da çarpıp kornere gitti.
1' Maç başladı.